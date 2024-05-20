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Амлодипін Сандоз® таблетки 10 мг блістер, №30 - Одеса (125394) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
55,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: блістер (1)
56,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
64,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
62,31
Економія: -3,41 грн
58,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
60,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (4)
64,26
Економія: -6,14 грн
58,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (5)
60,59
Економія: -6,68 грн
53,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
62,80
Економія: -4,78 грн
58,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
62,34 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (6), блістер (1)
60,77
Економія: -5,49 грн
55,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3), блістер (1)
62,82
Економія: -8,91 грн
53,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
65,46
Економія: -7,44 грн
58,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3), блістер (1)
66,27
Економія: -8,08 грн
58,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
63,71
Економія: -6,56 грн
57,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
53,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
57,30 грн