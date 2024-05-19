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Амлодипін Сандоз® таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (125394) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
65,46
Економія: -2,27 грн
63,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
56,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
61,76
Економія: -8,51 грн
53,25 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
53,77 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
63,50
Економія: -5,48 грн
58,02 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
65,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (4), блістер (1)
53,71 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
65,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
65,47
Економія: -9,27 грн
56,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
65,46
Економія: -7,44 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
61,84
Економія: -3,82 грн
58,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), блістер (1)
55,93
Економія: -2,68 грн
53,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
65,40
Економія: -9,20 грн
56,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
64,35
Економія: -11,15 грн
53,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (11)
64,93
Економія: -6,91 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
63,65
Економія: -5,63 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
63,27
Економія: -5,25 грн
58,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
62,48
Економія: -4,46 грн
58,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
56,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
65,40 грн