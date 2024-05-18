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Амлодипін Сандоз® таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (125394) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 391 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
60,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
56,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
65,16
Економія: -14,31 грн
50,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
60,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
60,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
60,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
65,53
Економія: -15,29 грн
50,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), блістер (1)
58,54 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (8)
58,90 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
53,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
65,47
Економія: -9,27 грн
56,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
53,48 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
62,00
Економія: -0,70 грн
61,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
60,50
Економія: -2,47 грн
58,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
58,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер (1)
61,94 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
60,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6), блістер (1)
64,61
Економія: -13,14 грн
51,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
55,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
62,24 грн