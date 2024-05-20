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Амлодипін Сандоз® таблетки 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (125392) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
31,98
Економія: -4,38 грн
27,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
31,98
Економія: -4,38 грн
27,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (6)
30,89
Економія: -3,29 грн
27,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (4)
28,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6)
33,07
Економія: -6,46 грн
26,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), блістер (1)
31,90
Економія: -3,99 грн
27,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
29,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
30,88
Економія: -2,31 грн
28,57 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
31,96
Економія: -4,36 грн
27,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
31,90
Економія: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
31,40
Економія: -2,83 грн
28,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
29,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (13)
32,15
Економія: -5,27 грн
26,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
27,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
29,49 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
31,98
Економія: -4,38 грн
27,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
31,75
Економія: -4,83 грн
26,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (7), блістер (1)
31,99
Економія: -4,80 грн
27,19 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (5), блістер (1)
31,90
Економія: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6)
33,67
Економія: -5,70 грн
27,97 грн