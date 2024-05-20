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Амлодипін Сандоз® таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (125392) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
29,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3)
32,73
Економія: -2,23 грн
30,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
30,89
Економія: -2,19 грн
28,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
32,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
32,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
32,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
30,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
33,44
Економія: -5,70 грн
27,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (7)
27,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
31,25
Економія: -3,52 грн
27,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
31,97
Економія: -3,40 грн
28,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
29,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (4)
26,88 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
31,42
Економія: -3,63 грн
27,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5), блістер (1)
32,67
Економія: -4,94 грн
27,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
31,99
Економія: -3,42 грн
28,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (4)
33,03
Економія: -2,79 грн
30,24 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (8)
31,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
31,85
Економія: -3,27 грн
28,58 грн