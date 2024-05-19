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Амлодипін Сандоз® таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (125392) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
31,99
Економія: -1,11 грн
30,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
27,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
32,38
Економія: -4,75 грн
27,63 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (3)
28,22 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
31,10
Економія: -2,53 грн
28,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (7)
27,82 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
30,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (4)
30,90
Економія: -0,40 грн
30,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (12)
31,99
Економія: -3,42 грн
28,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
31,99
Економія: -3,42 грн
28,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (9), блістер (1)
28,52
Економія: -1,37 грн
27,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (5)
31,90
Економія: -1,40 грн
30,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
33,46
Економія: -5,95 грн
27,51 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
31,99
Економія: -3,42 грн
28,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
31,99
Економія: -3,42 грн
28,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
31,72
Економія: -3,15 грн
28,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (6)
32,50 грн