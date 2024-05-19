Амлодипін Сандоз® таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (125392) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 252 аптеках
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (9), блістер (1)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
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