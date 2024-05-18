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Амлодипін Сандоз® таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (125392) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 380 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3), блістер (1)
29,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
27,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (6), блістер (1)
32,00
Економія: -5,79 грн
26,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: блістер (1)
28,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
27,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3), блістер (1)
28,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (8)
33,29
Економія: -7,06 грн
26,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), блістер (1)
29,74 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
28,16 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
28,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3), блістер (1)
32,73
Економія: -2,23 грн
30,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
28,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
31,30
Економія: -2,73 грн
28,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
29,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
32,26 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
28,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (10)
31,99
Економія: -4,82 грн
27,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
29,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
32,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4), блістер (1)
27,90 грн