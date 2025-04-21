Київ
Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)

Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
33,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
33,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
154.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
38,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
165.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
33,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
222.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
40,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
338.3 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
18,75 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чудей, вул. Карпатська, 4
248.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
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