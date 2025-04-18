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Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Спирт етиловий 70% (Ethanol 70%)
Київ
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
33,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
149.8 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
33,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
259.9 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
33,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
265.4 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
38,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
40,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
484.1 км
Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
Серпантин Фарм
18,75
грн
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