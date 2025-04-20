Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
337,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
756,00
Економія при броні: -77,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
855,00
Економія при броні: -162,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
772,34
Економія при броні: -118,94 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
836,81
Економія при броні: -142,01 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
245,75
Економія при броні: -28,17 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
819,00
Економія при броні: -124,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,75
Економія при броні: -39,78 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
346,75
Економія при броні: -38,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
789,48
Економія при броні: -28,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
800,76
Економія при броні: -107,21 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
220,27
Економія при броні: -11,45 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
336,70
Економія при броні: -31,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
336,70
Економія при броні: -31,04 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
877,93
Економія при броні: -100,97 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
840,17
Економія при броні: -43,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
337,00
Економія при броні: -32,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,40
Економія при броні: -35,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
507,39
Економія при броні: -22,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
884,60
Економія при броні: -91,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
315,00
Економія при броні: -36,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,00
Економія при броні: -39,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
738,00
Економія при броні: -84,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
819,00
Економія при броні: -124,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
315,00
Економія при броні: -40,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,00
Економія при броні: -38,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
738,00
Економія при броні: -96,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
819,00
Економія при броні: -100,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
146,27
Економія при броні: -12,54 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
322,80
Економія при броні: -18,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
348,20
Економія при броні: -34,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
770,60
Економія при броні: -43,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
881,40
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
334,37
Економія при броні: -11,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,75
Економія при броні: -18,49 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
789,48
Економія при броні: -28,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
873,07
Економія при броні: -28,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
203,40
Економія при броні: -2,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
324,00
Економія при броні: -19,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,70
Економія при броні: -33,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
800,90
Економія при броні: -73,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
884,60
Економія при броні: -91,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
346,23
Економія при броні: -47,05 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
352,57
Економія при броні: -46,22 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
790,92
Економія при броні: -47,65 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
924,33
Економія при броні: -147,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
76,57
Економія при броні: -10,53 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
335,73
Економія при броні: -38,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
357,49
Економія при броні: -48,75 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
792,69
Економія при броні: -31,51 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
875,69
Економія при броні: -92,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
332,94
Економія при броні: -42,02 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
336,05
Економія при броні: -33,49 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
793,46
Економія при броні: -32,28 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
876,54
Економія при броні: -113,41 грн