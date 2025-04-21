Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
224,14
Економія при броні: -31,12 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
337,79
Економія при броні: -42,06 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
347,26
Економія при броні: -41,61 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
814,48
Економія при броні: -44,35 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
890,25
Економія при броні: -117,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
338,30
Економія при броні: -27,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,40
Економія при броні: -28,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
810,60
Економія при броні: -69,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
852,30
Економія при броні: -41,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
75,61
Економія при броні: -11,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
340,26
Економія при броні: -56,92 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,40
Економія при броні: -44,04 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
803,40
Економія при броні: -42,22 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
879,02
Економія при броні: -107,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
220,00
Економія при броні: -14,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
326,30
Економія при броні: -15,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
260,90
Економія при броні: -12,56 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
877,70
Економія при броні: -67,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
214,04
Економія при броні: -6,54 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
331,30
Економія при броні: -10,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
347,71
Економія при броні: -14,86 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,30
Економія при броні: -39,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
148,41
Економія при броні: -11,54 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
322,90
Економія при броні: -11,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
807,90
Економія при броні: -66,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
881,40
Економія при броні: -70,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
324,54
Економія при броні: -28,81 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
343,27
Економія при броні: -37,91 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
870,65
Економія при броні: -142,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
777,03
Економія при броні: -33,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
335,31
Економія при броні: -40,43 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
341,52
Економія при броні: -36,16 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
801,01
Економія при броні: -30,88 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
875,53
Економія при броні: -103,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
74,23
Економія при броні: -5,89 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
217,78
Економія при броні: -10,27 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
335,70
Економія при броні: -14,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
576,81
Економія при броні: -0,08 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
832,40
Економія при броні: -21,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
226,90
Економія при броні: -21,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
326,20
Економія при броні: -15,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
671,28
Економія при броні: -12,27 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
559,15
Економія при броні: -18,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
229,56
Економія при броні: -32,56 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
345,91
Економія при броні: -55,89 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
342,76
Економія при броні: -48,23 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
886,78
Економія при броні: -117,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
811,31
Економія при броні: -41,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
334,74
Економія при броні: -44,85 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
337,87
Економія при броні: -43,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
797,74
Економія при броні: -36,56 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
910,36
Економія при броні: -124,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
219,30
Економія при броні: -14,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
216,51
Економія при броні: -9,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
810,60
Економія при броні: -69,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
757,69
Економія при броні: -37,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
332,09
Економія при броні: -53,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
344,62
Економія при броні: -38,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
874,08
Економія при броні: -123,32 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
798,89
Економія при броні: -37,71 грн