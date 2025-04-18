Київ
Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)

Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 314 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
211,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
293,58 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
294,75 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
688,59 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
710,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
193,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
276,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
291,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
707,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
740,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
189,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
295,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
297,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
676,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
742,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
200,37 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
206,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
302,73 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
307,68 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
711,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
142,69
Економія при броні: -9,76 грн
132,93 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
342,35
Економія при броні: -54,42 грн
287,93 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
342,35
Економія при броні: -53,35 грн
289,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
806,27
Економія при броні: -54,05 грн
752,22 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
934,78
Економія при броні: -58,29 грн
876,49 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
207,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
352,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
327,43 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
298,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
82,63 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
818,10 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
198,99 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
297,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
318,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
68,97 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
747,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
827,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
223,34
Економія при броні: -8,68 грн
214,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
328,81
Економія при броні: -38,48 грн
290,33 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
338,12
Економія при броні: -37,53 грн
300,59 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
781,70
Економія при броні: -29,48 грн
752,22 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
856,15
Економія при броні: -76,09 грн
780,06 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
222,44 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
663,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
323,61
Економія при броні: -42,10 грн
281,51 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
345,38
Економія при броні: -47,88 грн
297,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
793,46
Економія при броні: -32,28 грн
761,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
905,48
Економія при броні: -135,27 грн
770,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
208,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
327,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
739,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
758,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
296,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
304,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
674,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
772,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
245,83
Економія при броні: -44,35 грн
201,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
347,67
Економія при броні: -65,49 грн
282,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
360,76
Економія при броні: -63,75 грн
297,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
814,11
Економія при броні: -52,93 грн
761,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
890,74
Економія при броні: -118,64 грн
772,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
233,80
Економія при броні: -31,30 грн
202,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
313,90
Економія при броні: -8,10 грн
305,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
328,50
Економія при броні: -14,60 грн
313,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
432,51
Економія при броні: -26,41 грн
406,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,50
Економія при броні: -52,50 грн
798,00 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
297,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
318,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
280,89 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
311,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
717,93 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
765,81 грн
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