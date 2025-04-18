Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 314 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
142,69
Економія при броні: -9,76 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
342,35
Економія при броні: -54,42 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
342,35
Економія при броні: -53,35 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
806,27
Економія при броні: -54,05 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
934,78
Економія при броні: -58,29 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
223,34
Економія при броні: -8,68 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
328,81
Економія при броні: -38,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
338,12
Економія при броні: -37,53 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
781,70
Економія при броні: -29,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
856,15
Економія при броні: -76,09 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
323,61
Економія при броні: -42,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
345,38
Економія при броні: -47,88 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
793,46
Економія при броні: -32,28 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
905,48
Економія при броні: -135,27 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
245,83
Економія при броні: -44,35 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
347,67
Економія при броні: -65,49 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
360,76
Економія при броні: -63,75 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
814,11
Економія при броні: -52,93 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
890,74
Економія при броні: -118,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
233,80
Економія при броні: -31,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
313,90
Економія при броні: -8,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
328,50
Економія при броні: -14,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
432,51
Економія при броні: -26,41 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,50
Економія при броні: -52,50 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА