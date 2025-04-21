Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
336,89
Економія при броні: -48,03 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,77
Економія при броні: -16,54 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
812,31
Економія при броні: -42,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
878,43
Економія при броні: -44,81 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
216,84
Економія при броні: -11,47 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
334,20
Економія при броні: -17,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
804,50
Економія при броні: -70,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,40
Економія при броні: -50,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
230,70
Економія при броні: -22,47 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
334,03
Економія при броні: -42,03 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
343,40
Економія при броні: -48,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
796,06
Економія при броні: -34,88 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
861,62
Економія при броні: -61,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
231,00
Економія при броні: -28,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
339,70
Економія при броні: -31,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
804,50
Економія при броні: -70,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
877,70
Економія при броні: -77,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
357,94
Економія при броні: -58,09 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
370,11
Економія при броні: -22,69 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
795,78
Економія при броні: -52,51 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
891,66
Економія при броні: -120,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
152,51
Економія при броні: -18,98 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
347,87
Економія при броні: -55,21 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
335,35
Економія при броні: -35,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
807,66
Економія при броні: -38,43 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
912,02
Економія при броні: -140,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
226,90
Економія при броні: -24,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
331,40
Економія при броні: -23,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
810,40
Економія при броні: -75,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
849,40
Економія при броні: -49,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
218,90
Економія при броні: -16,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
222,98
Економія при броні: -17,61 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
771,20
Економія при броні: -36,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
752,36
Економія при броні: -41,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
324,60
Економія при броні: -16,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
335,80
Економія при броні: -19,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
807,90
Економія при броні: -73,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
876,50
Економія при броні: -76,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
162,34
Економія при броні: -29,32 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
346,06
Економія при броні: -54,83 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
352,47
Економія при броні: -50,15 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
874,77
Економія при броні: -145,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
806,52
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
229,24
Економія при броні: -38,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
343,86
Економія при броні: -47,38 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
353,40
Економія при броні: -47,17 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
811,89
Економія при броні: -50,71 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
926,51
Економія при броні: -149,48 грн