Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 260 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
78,79
Економія при броні: -5,69 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
351,38
Економія при броні: -59,44 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
357,77
Економія при броні: -58,57 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
939,15
Економія при броні: -186,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
731,66
Економія при броні: -47,97 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
324,40
Економія при броні: -21,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
769,60
Економія при броні: -47,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,50
Економія при броні: -62,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
214,77
Економія при броні: -13,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,80
Економія при броні: -11,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
345,52
Економія при броні: -23,24 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
877,70
Економія при броні: -89,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
327,20
Економія при броні: -24,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
335,04
Економія при броні: -13,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
855,70
Економія при броні: -67,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
80,99
Економія при броні: -11,87 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
334,50
Економія при броні: -50,33 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,27
Економія при броні: -58,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
880,44
Економія при броні: -140,67 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
814,17
Економія при броні: -44,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
153,46
Економія при броні: -24,62 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
353,20
Економія при броні: -55,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,04
Економія при броні: -45,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
917,70
Економія при броні: -164,63 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
536,06
Економія при броні: -28,66 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
323,60
Економія при броні: -21,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
606,06
Економія при броні: -43,88 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,30
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
336,60
Економія при броні: -34,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
763,00
Економія при броні: -40,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
844,20
Економія при броні: -55,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
327,30
Економія при броні: -24,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
753,20
Економія при броні: -30,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
841,00
Економія при броні: -52,60 грн