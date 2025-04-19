Київ
Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)

Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 260 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
741,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
761,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
283,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
295,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
677,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
747,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
78,79
Економія при броні: -5,69 грн
73,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
351,38
Економія при броні: -59,44 грн
291,94 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
357,77
Економія при броні: -58,57 грн
299,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
939,15
Економія при броні: -186,74 грн
752,41 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
731,66
Економія при броні: -47,97 грн
683,69 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
220,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
283,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
291,94 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
677,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
753,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
324,40
Економія при броні: -21,90 грн
302,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
769,60
Економія при броні: -47,00 грн
722,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,50
Економія при броні: -62,10 грн
788,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
252,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
810,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
297,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
309,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
662,84 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
695,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
177,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
285,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
293,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
707,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
741,00 грн
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
603,54 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
739,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
737,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
803,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
214,77
Економія при броні: -13,01 грн
201,77 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
322,80
Економія при броні: -11,30 грн
311,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
345,52
Економія при броні: -23,24 грн
322,28 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
877,70
Економія при броні: -89,30 грн
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
327,20
Економія при броні: -24,70 грн
302,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
335,04
Економія при броні: -13,48 грн
321,56 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
855,70
Економія при броні: -67,30 грн
788,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
753,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
835,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
80,99
Економія при броні: -11,87 грн
69,12 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
334,50
Економія при броні: -50,33 грн
284,17 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,27
Економія при броні: -58,90 грн
291,37 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
880,44
Економія при броні: -140,67 грн
739,77 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
814,17
Економія при броні: -44,04 грн
770,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
153,46
Економія при броні: -24,62 грн
128,83 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
353,20
Економія при броні: -55,48 грн
297,72 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,04
Економія при броні: -45,40 грн
304,64 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
917,70
Економія при броні: -164,63 грн
753,07 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
536,06
Економія при броні: -28,66 грн
507,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
75,75 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
486,97 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
795,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
323,60
Економія при броні: -21,10 грн
302,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
606,06
Економія при броні: -43,88 грн
562,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
850,30
Економія при броні: -61,90 грн
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
336,60
Економія при броні: -34,10 грн
302,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
763,00
Економія при броні: -40,40 грн
722,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
844,20
Економія при броні: -55,80 грн
788,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
220,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
768,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
818,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
327,30
Економія при броні: -24,80 грн
302,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
753,20
Економія при броні: -30,60 грн
722,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
841,00
Економія при броні: -52,60 грн
788,40 грн
ГоловнаКошикОбране