Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 942 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
139,00
Економія при броні: -0,67 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
325,30
Економія при броні: -11,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
778,10
Економія при броні: -31,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
848,80
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
324,80
Економія при броні: -11,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
330,50
Економія при броні: -8,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
803,40
Економія при броні: -56,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
881,40
Економія при броні: -67,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
351,18
Економія при броні: -53,37 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
379,06
Економія при броні: -57,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
337,23
Економія при броні: -51,25 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
351,18
Економія при броні: -53,37 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
428,94
Економія при броні: -65,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
340,16
Економія при броні: -52,11 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
356,06
Економія при броні: -52,88 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
895,55
Економія при броні: -134,94 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
828,79
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
225,04
Економія при броні: -1,53 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
173,89
Економія при броні: -26,43 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
413,84
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
347,00
Економія при броні: -54,21 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
353,30
Економія при броні: -52,85 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
861,18
Економія при броні: -91,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
842,25
Економія при броні: -45,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
326,90
Економія при броні: -13,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
814,30
Економія при броні: -67,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
853,90
Економія при броні: -40,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА