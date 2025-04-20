Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
326,10
Економія при броні: -23,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
723,13
Економія при броні: -81,08 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
852,30
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
233,52
Економія при броні: -54,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
353,44
Економія при броні: -61,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
353,44
Економія при броні: -57,33 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
888,96
Економія при броні: -142,85 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
804,70
Економія при броні: -43,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
144,07
Економія при броні: -23,41 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
315,00
Економія при броні: -40,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
324,00
Економія при броні: -45,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
738,00
Економія при броні: -80,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
819,00
Економія при броні: -106,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
340,95
Економія при броні: -35,45 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
359,20
Економія при броні: -17,85 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
805,01
Економія при броні: -43,83 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
861,83
Економія при броні: -85,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
335,41
Економія при броні: -53,22 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
335,41
Економія при броні: -43,52 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
874,58
Економія при броні: -120,87 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
836,96
Економія при броні: -39,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
234,84
Економія при броні: -44,92 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
355,35
Економія при броні: -55,99 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
333,72
Економія при броні: -33,76 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
862,11
Економія при броні: -141,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
787,95
Економія при броні: -26,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
361,91
Економія при броні: -67,59 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
336,73
Економія при броні: -36,41 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
915,78
Економія при броні: -151,26 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
840,25
Економія при броні: -43,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
130,60
Економія при броні: -0,07 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
321,30
Економія при броні: -18,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
807,50
Економія при броні: -86,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
877,70
Економія при броні: -90,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
228,26
Економія при броні: -38,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,21
Економія при броні: -55,89 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
334,58
Економія при броні: -34,26 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
871,47
Економія при броні: -151,02 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
787,98
Економія при броні: -35,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
227,38
Економія при броні: -39,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
355,47
Економія при броні: -65,57 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
361,88
Економія при броні: -63,26 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
883,89
Економія при броні: -161,98 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
826,25
Економія при броні: -56,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
221,18
Економія при броні: -19,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
792,10
Економія при броні: -70,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
845,40
Економія при броні: -58,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
159,93
Економія при броні: -34,71 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
342,28
Економія при броні: -66,37 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
355,07
Економія при броні: -60,55 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
902,09
Економія при броні: -178,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
815,72
Економія при броні: -54,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
228,51
Економія при броні: -40,73 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
342,76
Економія при броні: -52,86 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
342,76
Економія при броні: -44,14 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
866,42
Економія при броні: -144,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
809,29
Економія при броні: -48,11 грн