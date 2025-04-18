Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 430 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
68,36
Економія при броні: -3,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
338,35
Економія при броні: -55,32 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
357,90
Економія при броні: -63,57 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
293,62
Економія при броні: -42,38 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
797,13
Економія при броні: -30,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
239,87
Економія при броні: -38,89 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
344,54
Економія при броні: -34,53 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
362,78
Економія при броні: -50,58 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
773,35
Економія при броні: -32,32 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
870,54
Економія при броні: -118,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
221,40
Економія при броні: -13,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
217,58
Економія при броні: -8,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
812,00
Економія при броні: -63,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
872,30
Економія при броні: -56,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
327,60
Економія при броні: -14,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
799,60
Економія при броні: -51,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
860,60
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
223,90
Економія при броні: -15,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
333,90
Економія при броні: -20,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
424,45
Економія при броні: -8,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
852,90
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА