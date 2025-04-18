Київ
Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)

Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 430 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
194,76 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
282,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
292,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
680,49 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
743,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
193,95 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
280,02 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
293,91 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
736,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
779,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
216,45 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
278,82 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
755,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
826,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
195,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
292,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
696,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
773,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
68,36
Економія при броні: -3,01 грн
65,35 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
338,35
Економія при броні: -55,32 грн
283,03 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
357,90
Економія при броні: -63,57 грн
294,33 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
293,62
Економія при броні: -42,38 грн
251,24 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
797,13
Економія при броні: -30,58 грн
766,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
197,31 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
301,14 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
330,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
687,51 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
725,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
285,39 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
320,43 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
753,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
818,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
188,91 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
679,86 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
733,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
239,87
Економія при броні: -38,89 грн
200,98 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
344,54
Економія при броні: -34,53 грн
310,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
362,78
Економія при броні: -50,58 грн
312,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
773,35
Економія при броні: -32,32 грн
741,03 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
870,54
Економія при броні: -118,33 грн
752,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
221,40
Економія при броні: -13,40 грн
208,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
217,58
Економія при броні: -8,60 грн
208,97 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
812,00
Економія при броні: -63,60 грн
748,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
872,30
Економія при броні: -56,70 грн
815,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
213,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
281,67 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
321,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
674,73 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
722,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
138,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
327,60
Економія при броні: -14,30 грн
313,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
799,60
Економія при броні: -51,20 грн
748,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
860,60
Економія при броні: -45,00 грн
815,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
771,75 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
839,61 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
197,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
295,32 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
299,31 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
693,09 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
726,12 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
220,11 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
299,01 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
299,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
716,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
197,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
298,86 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
300,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
715,95 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
805,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
223,90
Економія при броні: -15,90 грн
208,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
333,90
Економія при броні: -20,60 грн
313,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
424,45
Економія при броні: -8,34 грн
416,11 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
852,90
Економія при броні: -37,30 грн
815,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
193,89 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
280,98 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
293,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
744,39 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
772,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
200,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
302,55 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
303,21 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
774,63 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
781,56 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
64,47 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
283,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
299,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
701,30 грн
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