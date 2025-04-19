Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
154,76
Економія при броні: -19,98 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
345,11
Економія при броні: -40,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
335,70
Економія при броні: -16,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
809,45
Економія при броні: -39,32 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
875,33
Економія при броні: -102,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
225,53
Економія при броні: -23,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
335,16
Економія при броні: -37,67 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
341,42
Економія при броні: -36,41 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
808,13
Економія при броні: -38,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
873,91
Економія при броні: -100,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
162,38
Економія при броні: -11,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
356,23
Економія при броні: -50,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
359,45
Економія при броні: -36,78 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
827,06
Економія при броні: -57,83 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
885,79
Економія при броні: -79,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
324,20
Економія при броні: -21,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
776,30
Економія при броні: -54,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
842,70
Економія при броні: -54,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
334,50
Економія при броні: -31,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
781,30
Економія при броні: -59,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
836,20
Економія при броні: -48,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
232,21
Економія при броні: -38,99 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
326,35
Економія при броні: -48,42 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
345,18
Економія при броні: -41,02 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
771,95
Економія при броні: -37,64 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
883,97
Економія при броні: -127,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
334,80
Економія при броні: -38,41 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
337,93
Економія при броні: -40,33 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
872,99
Економія при броні: -99,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
835,44
Економія при броні: -38,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
326,70
Економія при броні: -23,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
346,80 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
511,69
Економія при броні: -29,53 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
849,00
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
154,98
Економія при броні: -26,18 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
347,14
Економія при броні: -69,21 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
353,50
Економія при броні: -49,34 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
897,16
Економія при броні: -140,42 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
850,34
Економія при броні: -53,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
231,35
Економія при броні: -38,13 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
345,44
Економія при броні: -67,51 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
339,10
Економія при броні: -34,94 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
892,76
Економія при броні: -136,02 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
817,65
Економія при броні: -47,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
244,81
Економія при броні: -47,68 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
340,20
Економія при броні: -59,56 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,73
Економія при броні: -55,66 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
896,59
Економія при броні: -155,98 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
810,75
Економія при броні: -49,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
156,57
Економія при броні: -27,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
347,61
Економія при броні: -55,76 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
335,09
Економія при броні: -39,47 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
872,80
Економія при броні: -153,84 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
789,19
Економія при броні: -36,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
353,22
Економія при броні: -61,62 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
340,91
Економія при броні: -45,29 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
889,21
Економія при броні: -169,86 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
794,52
Економія при броні: -43,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
75,46
Економія при броні: -2,86 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
344,25
Економія при броні: -63,21 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
338,05
Економія при броні: -52,87 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
874,59
Економія при броні: -134,57 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
790,86
Економія при броні: -29,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА