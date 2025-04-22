Ко-Пренеса® (Co-Prenesa®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
322,90
Економія при броні: -12,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
111,89
Економія при броні: -3,71 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
768,00
Економія при броні: -26,70 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
876,00
Економія при броні: -67,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
223,02
Економія при броні: -6,69 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
776,61
Економія при броні: -23,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
847,44
Економія при броні: -25,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
223,60
Економія при броні: -19,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
218,96
Економія при броні: -11,24 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
220,78
Економія при броні: -4,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
778,80
Економія при броні: -37,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
475,71
Економія при броні: -17,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
222,70
Економія при броні: -19,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
326,90
Економія при броні: -16,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
778,20
Економія при броні: -36,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
849,90
Економія при броні: -41,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
350,43
Економія при броні: -57,90 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
334,50
Економія при броні: -37,21 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
888,81
Економія при броні: -145,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
812,35
Економія при броні: -51,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
145,27
Економія при броні: -9,40 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
322,10
Економія при броні: -11,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
670,35
Економія при броні: -10,59 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
587,63
Економія при броні: -48,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
341,87
Економія при броні: -34,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
367,48
Економія при броні: -22,43 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
814,73
Економія при броні: -53,55 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
891,41
Економія при броні: -89,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
220,20
Економія при броні: -16,50 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
348,00
Економія при броні: -24,10 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
339,60 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
781,30
Економія при броні: -40,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
881,00
Економія при броні: -72,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
337,02
Економія при броні: -49,45 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
352,77
Економія при броні: -55,48 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
812,62
Економія при броні: -42,49 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
869,32
Економія при броні: -82,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
146,61
Економія при броні: -10,74 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
214,77
Економія при броні: -7,67 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
349,30 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
804,50
Економія при броні: -63,20 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
845,20
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
328,46
Економія при броні: -47,00 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
359,45
Економія при броні: -56,05 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
790,17
Економія при броні: -28,99 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
872,90
Економія при броні: -94,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ко-Пренеса® таблетки 2 мг + 0.625 мг блістер №30
КРКА
156,62
Економія при броні: -23,63 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
342,92
Економія при броні: -38,43 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
365,51
Економія при броні: -20,17 грн
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
790,62
Економія при броні: -47,35 грн
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА
885,88
Економія при броні: -128,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №30
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 4 мг + 1.25 мг блістер №90
КРКА
Ко-Пренеса® таблетки 8 мг + 2.5 мг блістер №90
КРКА