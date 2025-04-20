Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
177,50
Економія при броні: -6,36 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
209,50
Економія при броні: -35,05 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
239,42
Економія при броні: -21,62 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
170,87
Економія при броні: -8,78 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
207,68
Економія при броні: -29,85 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
184,27
Економія при броні: -11,27 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
241,00
Економія при броні: -25,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
252,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
191,50
Економія при броні: -11,80 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
199,18
Економія при броні: -7,37 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
286,90
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,63
Економія при броні: -9,18 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
195,96
Економія при броні: -21,62 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
197,98
Економія при броні: -14,53 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
275,73
Економія при броні: -20,75 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
241,00
Економія при броні: -21,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
195,00
Економія при броні: -8,04 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн