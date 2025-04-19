Львів (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
204,44
Економія при броні: -31,51 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
203,38
Економія при броні: -13,33 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
285,37
Економія при броні: -50,67 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
282,17
Економія при броні: -44,92 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
261,70
Економія при броні: -24,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
193,00
Економія при броні: -20,00 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
196,30
Економія при броні: -23,30 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
200,90
Економія при броні: -24,30 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
261,80
Економія при броні: -24,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
185,13
Економія при броні: -22,14 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,50
Економія при броні: -10,52 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
270,34
Економія при броні: -50,66 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
267,18
Економія при броні: -30,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
196,30
Економія при броні: -23,30 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
196,30
Економія при броні: -19,70 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
245,60
Економія при броні: -8,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
261,80
Економія при броні: -24,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,40
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
196,30
Економія при броні: -23,30 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
196,30
Економія при броні: -19,70 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
260,70
Економія при броні: -23,30 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
183,90
Економія при броні: -10,90 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
186,00
Економія при броні: -9,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,90
Економія при броні: -21,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
186,00
Економія при броні: -9,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
196,30
Економія при броні: -23,30 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
245,60
Економія при броні: -8,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
261,80
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
214,95
Економія при броні: -40,01 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
202,31
Економія при броні: -11,27 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
269,75
Економія при броні: -50,32 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
265,43
Економія при броні: -28,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
196,30
Економія при броні: -23,30 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
261,80
Економія при броні: -24,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн