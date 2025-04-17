Київ (адресу не вказано)
Доступно в 533 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
255,10
Економія при броні: -15,30 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
248,80
Економія при броні: -3,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
213,35
Економія при броні: -32,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
205,96
Економія при броні: -31,30 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
220,13
Економія при броні: -29,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
201,34
Економія при броні: -12,47 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
261,75
Економія при броні: -41,12 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
200,60
Економія при броні: -30,44 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
213,87
Економія при броні: -32,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
279,40
Економія при броні: -42,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
212,41
Економія при броні: -32,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
195,58
Економія при броні: -10,51 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
273,38
Економія при броні: -46,52 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
259,72
Економія при броні: -32,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
185,10
Економія при броні: -9,50 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
191,84
Економія при броні: -12,51 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,50 грн