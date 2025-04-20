Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
166,14
Економія при броні: -15,08 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
182,86
Економія при броні: -8,73 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
259,14
Економія при броні: -30,53 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,09
Економія при броні: -28,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
169,83
Економія при броні: -8,74 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,07
Економія при броні: -9,13 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,99
Економія при броні: -12,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
259,08
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
263,35
Економія при броні: -14,41 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,00 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
258,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
194,30
Економія при броні: -13,21 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
205,12
Економія при броні: -12,99 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
275,00
Економія при броні: -17,41 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
275,05
Економія при броні: -17,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо