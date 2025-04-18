Харків (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
200,88
Економія при броні: -8,94 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
264,90
Економія при броні: -9,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
190,73
Економія при броні: -26,67 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
209,29
Економія при броні: -8,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
283,46
Економія при броні: -47,48 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
176,64
Економія при броні: -8,48 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
187,09
Економія при броні: -9,32 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
270,60
Економія при броні: -31,13 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
265,10
Економія при броні: -11,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
209,22
Економія при броні: -9,08 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,18
Економія при броні: -36,00 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
197,16
Економія при броні: -10,15 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо