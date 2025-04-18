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Белогент (Belogent)

Белогент (Belogent)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 160 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
200,88
Економія при броні: -8,94 грн
191,94 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
264,90
Економія при броні: -9,80 грн
255,10 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
216,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
243,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
190,73
Економія при броні: -26,67 грн
164,06 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
209,29
Економія при броні: -8,40 грн
200,89 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
283,46
Економія при броні: -47,48 грн
235,98 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
232,18 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
242,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
239,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
176,64
Економія при броні: -8,48 грн
168,16 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
187,09
Економія при броні: -9,32 грн
177,77 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
270,60
Економія при броні: -31,13 грн
239,47 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
265,10
Економія при броні: -11,46 грн
253,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
201,51 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
248,93 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
251,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
242,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
255,86 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
220,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
180,06 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
220,66 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
236,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
173,18 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
228,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
209,22
Економія при броні: -9,08 грн
200,14 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,18
Економія при броні: -36,00 грн
220,18 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
197,16
Економія при броні: -10,15 грн
187,01 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
246,47 грн
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