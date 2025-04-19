Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
195,56
Економія при броні: -24,64 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
204,98
Економія при броні: -9,96 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
163,92
Економія при броні: -7,70 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
193,16
Економія при броні: -22,24 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
253,61
Економія при броні: -20,31 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
253,61
Економія при броні: -19,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
263,17
Економія при броні: -19,10 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
189,40
Економія при броні: -11,90 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
196,54
Економія при броні: -17,15 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
205,02
Економія при броні: -10,00 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
258,36
Економія при броні: -33,99 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
253,13
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
206,51
Економія при броні: -9,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
171,87
Економія при броні: -10,78 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
205,95
Економія при броні: -26,56 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
277,09
Економія при броні: -42,37 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
204,94
Економія при броні: -25,55 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
197,55
Економія при броні: -11,48 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
275,73
Економія при броні: -40,86 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
178,72
Економія при броні: -10,08 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
197,12
Економія при броні: -12,05 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
233,70
Економія при броні: -13,19 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
273,43
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,08
Економія при броні: -9,00 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
216,09
Економія при броні: -25,47 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
274,55
Економія при броні: -19,20 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
278,72
Економія при броні: -23,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
179,82
Економія при броні: -9,77 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
200,57
Економія при броні: -9,95 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
289,36
Економія при броні: -34,01 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
274,63
Економія при броні: -19,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
200,56
Економія при броні: -7,53 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
265,69
Економія при броні: -21,76 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
182,03
Економія при броні: -12,75 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
219,07
Економія при броні: -13,10 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
256,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Белупо
198,28
Економія при броні: -16,53 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Белупо
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо
259,51
Економія при броні: -39,34 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Белупо
285,48
Економія при броні: -57,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Белогент крем туба 30 г №1
Белупо