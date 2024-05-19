Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИКОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИАктивні кортикостероїди в комбінації з антибіотикамиБетаметазон і антибіотикиБелогентЦіни в аптеках

Белогент крем туба 30 г, №1 - Харків (17803) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
204,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
216,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
204,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
204,55 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
219,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
204,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
217,77 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
216,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
204,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
217,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
204,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
217,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
216,93 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
217,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
217,65 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
211,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
208,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
239,42
Економія: -43,63 грн
195,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
204,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
214,00 грн