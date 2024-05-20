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Белогент мазь туба 15 г, №1 - Львів (123758) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
140,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
168,72
Економія: -17,45 грн
151,27 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
159,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
115,03 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
118,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
157,89
Економія: -9,33 грн
148,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
173,58
Економія: -22,61 грн
150,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
205,99
Економія: -65,67 грн
140,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
101,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
175,50
Економія: -35,18 грн
140,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
167,00
Економія: -18,57 грн
148,43 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
151,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
147,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
185,50
Економія: -45,18 грн
140,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
151,75 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
145,50
Економія: -5,18 грн
140,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
173,60
Економія: -19,55 грн
154,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
133,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
133,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
107,80 грн