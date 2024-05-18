Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (136053) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Підгородне, вул. Центральна, 2
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Народна аптека
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Кам'янське, вул. Миру, 17
Подорожник
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Народна аптека
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Народна аптека
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