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Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (136053) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -28,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
225,99
Економія: -28,22 грн
197,77 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
224,99
Економія: -27,22 грн
197,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
225,99
Економія: -28,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -57,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
235,99
Економія: -38,22 грн
197,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
221,99
Економія: -24,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
239,99
Економія: -42,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (2)
268,99
Економія: -71,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -71,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -56,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
238,99
Економія: -41,22 грн
197,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
224,99
Економія: -27,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (3)
235,99
Економія: -38,22 грн
197,77 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Підгородне, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (2)
232,60
Економія: -32,80 грн
199,80 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
213,99
Економія: -16,22 грн
197,77 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
192,00
Економія: -25,00 грн
167,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
247,99
Економія: -50,22 грн
197,77 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
192,00
Економія: -25,00 грн
167,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
192,00
Економія: -25,00 грн
167,00 грн