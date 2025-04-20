Белосалік лосьйон (Belosalic lotion)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
424,32
Економія при броні: -37,32 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
428,01
Економія при броні: -41,01 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
459,46
Економія при броні: -72,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
447,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
429,00
Економія при броні: -42,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
4.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
5.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
436,78
Економія при броні: -49,78 грн