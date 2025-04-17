Белосалік лосьйон (Belosalic lotion)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Київ
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
454,41
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
458,34
Економія при броні: -13,75 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
468,50
Економія при броні: -14,06 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
452,10
Економія при броні: -13,56 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
454,41
Економія при броні: -13,63 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо