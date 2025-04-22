Белосалік лосьйон (Belosalic lotion)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
468,50
Економія при броні: -14,06 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
436,50
Економія при броні: -13,10 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
452,67
Економія при броні: -13,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
483,00
Економія при броні: -14,49 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
415,00
Економія при броні: -20,00 грн
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
439,23
Економія при броні: -13,18 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
114.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
436,50
Економія при броні: -13,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
454,41
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон-крапельниця 50 мл №1
Белупо
415,00
Економія при броні: -20,00 грн