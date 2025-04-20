Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
126,94
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,52
Економія при броні: -10,91 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
124,25
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
124,25
Економія при броні: -11,45 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,99
Економія при броні: -4,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
143,40
Економія при броні: -18,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,65
Економія при броні: -11,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,89
Економія при броні: -11,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
127,57
Економія при броні: -9,33 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,84
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
130,98
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,21
Економія при броні: -11,34 грн