Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,96
Економія при броні: -13,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
143,40
Економія при броні: -17,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,69
Економія при броні: -16,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,41
Економія при броні: -15,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,73
Економія при броні: -5,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
83,64
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,74
Економія при броні: -7,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
128,45
Економія при броні: -8,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,12
Економія при броні: -12,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум