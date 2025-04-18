Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
129,90
Економія при броні: -11,19 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,61
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,02
Економія при броні: -11,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
130,89
Економія при броні: -9,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,62
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
43,45
Економія при броні: -4,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,70
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
130,30
Економія при броні: -7,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,80
Економія при броні: -7,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
135,01
Економія при броні: -13,56 грн