Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
127,77
Економія при броні: -6,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,46
Економія при броні: -9,85 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,98
Економія при броні: -13,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
136,98
Економія при броні: -22,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
136,11
Економія при броні: -15,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
86,52
Економія при броні: -8,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум