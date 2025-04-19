Львів (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
136,56
Економія при броні: -15,65 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,91
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
131,69
Економія при броні: -12,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,30
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
137,20
Економія при броні: -12,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
137,20
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
129,10
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
135,14
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -0,60 грн