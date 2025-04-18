Київ (адресу не вказано)
Доступно в 787 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,30
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,30
Економія при броні: -1,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
115,55
Економія при броні: -9,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,28
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
135,91
Економія при броні: -9,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
46,95
Економія при броні: -3,67 грн
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
122,86
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,85
Економія при броні: -16,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум