Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
134,91
Економія при броні: -20,97 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
131,83
Економія при броні: -8,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
124,60
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,10
Економія при броні: -10,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
127,80
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
128,19
Економія при броні: -7,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
131,30
Економія при броні: -14,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
136,75
Економія при броні: -19,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
126,95
Економія при броні: -9,76 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
136,92
Економія при броні: -18,68 грн