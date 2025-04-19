Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 254 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
133,69
Економія при броні: -12,59 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
130,49
Економія при броні: -9,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,86
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,30
Економія при броні: -1,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
136,97
Економія при броні: -23,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
135,44
Економія при броні: -12,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
125,20
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
135,09
Економія при броні: -21,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
135,57
Економія при броні: -21,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
128,58
Економія при броні: -12,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
123,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
137,06
Економія при броні: -22,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №10
Корпорація Артеріум
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
132,20
Економія при броні: -18,27 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Флуксен® капсули 20 мг №30
Корпорація Артеріум
127,53
Економія при броні: -11,79 грн