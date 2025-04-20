Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
972,00
Економія при броні: -149,10 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1085,00
Економія при броні: -106,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1002,00
Економія при броні: -179,10 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1093,31
Економія при броні: -114,81 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1065,00
Економія при броні: -86,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
794,64
Економія при броні: -87,43 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1040,26
Економія при броні: -115,13 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1083,60
Економія при броні: -90,62 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1057,29
Економія при броні: -151,27 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
918,84
Економія при броні: -98,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,80
Економія при броні: -94,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1143,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
750,00
Економія при броні: -80,00 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
939,00
Економія при броні: -116,10 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1065,00
Економія при броні: -178,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
939,00
Економія при броні: -116,10 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1065,00
Економія при броні: -116,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
805,60
Економія при броні: -75,90 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
687,61
Економія при броні: -77,24 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1122,20
Економія при броні: -93,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1040,26
Економія при броні: -54,40 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1093,92
Економія при броні: -47,55 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,80
Економія при броні: -94,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
876,08
Економія при броні: -53,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1067,27
Економія при броні: -164,56 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1143,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1044,49
Економія при броні: -119,36 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1124,28
Економія при броні: -143,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1045,50
Економія при броні: -140,39 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1156,48
Економія при броні: -155,90 грн