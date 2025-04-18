Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1075,03
Економія при броні: -149,90 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1157,15
Економія при броні: -165,88 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1042,27
Економія при броні: -116,71 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1096,04
Економія при броні: -53,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1045,50
Економія при броні: -146,49 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1143,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
708,68
Економія при броні: -117,13 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
461,86
Економія при броні: -55,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1031,80
Економія при броні: -108,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
685,26
Економія при броні: -71,82 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1143,20 грн