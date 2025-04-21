Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
797,62
Економія при броні: -107,43 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1143,96
Економія при броні: -141,93 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1067,85
Економія при броні: -50,37 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
996,60
Економія при броні: -74,90 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1093,30
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
692,76
Економія при броні: -94,48 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1123,85
Економія при броні: -95,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
996,60
Економія при броні: -74,90 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1093,30
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1096,19
Економія при броні: -177,29 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1150,52
Економія при броні: -129,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1077,82
Економія при броні: -158,92 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1133,50
Економія при броні: -151,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,40
Економія при броні: -87,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1031,80
Економія при броні: -110,10 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1140,90
Економія при броні: -107,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,80
Економія при броні: -88,10 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1141,90
Економія при броні: -108,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1099,07
Економія при броні: -179,83 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1121,51
Економія при броні: -174,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1069,79
Економія при броні: -134,80 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1162,12
Економія при броні: -121,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
735,60
Економія при броні: -112,34 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1165,86
Економія при броні: -124,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
999,70
Економія при броні: -78,00 грн