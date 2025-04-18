Київ
Нейродар® (Neurodar)

Нейродар® (Neurodar)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 322 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
864,57 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
944,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
897,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
987,09 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1062,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
344,42
Економія при броні: -29,84 грн
314,58 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1128,60
Економія при броні: -140,28 грн
988,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
875,79 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1053,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
878,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
930,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1063,22
Економія при броні: -157,00 грн
906,22 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
218,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
967,50
Економія при броні: -13,30 грн
954,20 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
434,28
Економія при броні: -13,16 грн
421,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
947,00 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
951,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
257,84 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,80
Економія при броні: -55,60 грн
954,20 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1097,60
Економія при броні: -44,80 грн
1052,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1060,15 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
751,05 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
870,54 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1052,85 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
970,20 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1051,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1022,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
323,15
Економія при броні: -4,44 грн
318,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1090,90
Економія при броні: -38,10 грн
1052,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
901,41 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
942,95 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
881,90 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
382,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
612,63
Економія при броні: -59,56 грн
553,07 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1068,53
Економія при броні: -139,42 грн
929,11 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
913,45
Економія при броні: -132,33 грн
781,12 грн
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