Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1054,17
Економія при броні: -60,78 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1143,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1052,45
Економія при броні: -57,53 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1132,33
Економія при броні: -120,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1165,55
Економія при броні: -209,48 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1078,36
Економія при броні: -104,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
761,70
Економія при броні: -171,70 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,40
Економія при броні: -108,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
994,40
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
907,20
Економія при броні: -6,50 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1002,30
Економія при броні: -11,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1044,94
Економія при броні: -120,38 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1129,68
Економія при броні: -124,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
700,82
Економія при броні: -109,85 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1136,87
Економія при броні: -145,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1002,30
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
812,12
Економія при броні: -98,59 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
356,66
Економія при броні: -48,51 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1210,22
Економія при броні: -204,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
354,91
Економія при броні: -46,76 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1146,19
Економія при броні: -140,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1155,18
Економія при броні: -175,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1058,42
Економія при броні: -63,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
525,58
Економія при броні: -22,10 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1042,54
Економія при броні: -182,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1137,85
Економія при броні: -192,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
529,76
Економія при броні: -26,28 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1050,83
Економія при броні: -190,99 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1131,12
Економія при броні: -185,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
504,18
Економія при броні: -16,48 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1063,78
Економія при броні: -173,34 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1126,84
Економія при броні: -138,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1174,71
Економія при броні: -194,83 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1085,82
Економія при броні: -91,03 грн