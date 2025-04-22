Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
802,50
Економія при броні: -104,50 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
648,26
Економія при броні: -27,81 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1143,10
Економія при броні: -91,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
904,44
Економія при броні: -27,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
779,40
Економія при броні: -81,40 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
999,70
Економія при броні: -69,50 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1098,30
Економія при броні: -46,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1009,40
Економія при броні: -79,20 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1099,80
Економія при броні: -48,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
162,36
Економія при броні: -26,64 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1070,40
Економія при броні: -164,20 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1152,16
Економія при броні: -166,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
673,27
Економія при броні: -52,83 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1136,90
Економія при броні: -85,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
857,33
Економія при броні: -52,65 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1073,52
Економія при броні: -154,01 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1128,90
Економія при броні: -94,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
311,76
Економія при броні: -32,56 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1030,90
Економія при броні: -100,70 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1085,20
Економія при броні: -33,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
766,43
Економія при броні: -87,80 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1058,30
Економія при броні: -161,41 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
1160,14
Економія при броні: -174,79 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
460,14
Економія при броні: -41,34 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
998,70
Економія при броні: -69,43 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
889,44
Економія при броні: -48,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
795,33
Економія при броні: -88,88 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1041,16
Економія при броні: -135,11 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
942,01
Економія при броні: -103,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
808,30 грн
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
1091,95
Економія при броні: -172,80 грн
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
704,89
Економія при броні: -113,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Нейродар® розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса