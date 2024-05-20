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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №28 - Запоріжжя (109009) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1205,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
1380,00
Економія: -78,80 грн
1301,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
1560,00
Економія: -258,80 грн
1301,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
1387,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1558,86
Економія: -204,68 грн
1354,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1452,30
Економія: -459,03 грн
993,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1191,99
Економія: -191,57 грн
1000,42 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1380,00
Економія: -78,80 грн
1301,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (2)
1368,92 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1205,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1238,99
Економія: -238,57 грн
1000,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), блістер (3)
1374,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1459,05
Економія: -165,31 грн
1293,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
1318,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1380,00
Економія: -78,80 грн
1301,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
1492,35
Економія: -156,09 грн
1336,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1142,67
Економія: -39,07 грн
1103,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1560,00
Економія: -258,80 грн
1301,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1604,36
Економія: -193,46 грн
1410,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
1409,98
Економія: -113,19 грн
1296,79 грн