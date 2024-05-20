Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер, №28 - Запоріжжя (109009) Лікарський препарат - ціни
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Аптека бам
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70