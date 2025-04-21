Тромболік-Кардіо (Trombolik-Cardio)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,47
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
21,32
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
21,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,56
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
21,60
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,65
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,43
Економія при броні: -1,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
21,60
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог