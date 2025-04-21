Тромболік-Кардіо (Trombolik-Cardio)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,68
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
26,21
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,46
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,00
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,09
Економія при броні: -1,28 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,26
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,97
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,03
Економія при броні: -0,75 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
24,03
Економія при броні: -1,57 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,52
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
24,20
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
25,07
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
24,81
Економія при броні: -1,07 грн