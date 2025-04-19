Тромболік-Кардіо (Trombolik-Cardio)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
24,42
Економія при броні: -1,49 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,38
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
25,86
Економія при броні: -3,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,44
Економія при броні: -1,19 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,67
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
24,25
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,86
Економія при броні: -1,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог