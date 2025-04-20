Тромболік-Кардіо (Trombolik-Cardio)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,48
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,78
Економія при броні: -1,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
25,39
Економія при броні: -4,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
25,34
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
25,81
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,77
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
22,35
Економія при броні: -1,41 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
24,41
Економія при броні: -1,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
23,21
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
24,36
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Тромболік-Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог